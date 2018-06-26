Фернандо Алонсо: "Макларен" был очень плох, но мы стараемся"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо поддержал команду, которая оказалась в кризисе. В гонке "Гран-при Франции" британские машины были одними из худших в пелотоне, из-за чего у испанца спросили, не лучше ли было ему остаться дома.

– Нет, конечно, я предпочитаю быть на трассе, – цитирует AS Алонсо. – Я один из 20 гонщиков, которые делают лучшую работу в мире. Да, мы были не очень конкурентоспособны, но мы пытаемся, мы работаем. Я седьмой или восьмой в чемпионате, поэтому мы должны что-то предпринимать. Команда выглядела очень плохо, но я знаю, что мы попробуем все исправить.