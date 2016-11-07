Фернандо Алонсо: "Люди уходят из "Формулы-1" не из-за возраста, а из-за усталости"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что в "Формуле-1" с возрастом не теряется мастерство. 35-летний испанец провел в "Королевских гонках" 15 сезонов и имеет за плечами 271 стартов.

– Не думаю, что тут так важна физическая подготовка, как в других видах спорта, – цитирует F1i Алонсо. – Здесь дело в машине. Не считаю, что есть какой-то пик, а потом спад. Гонщик может постоянно прогрессировать. Прекращают карьеру люди не потому, что становятся медленнее, а из-за усталости. Усталость от путешествий, от СМИ. Когда ты 20 лет на виду, хочется уйти в сторону от этого внимания. Появляется соблазн вести нормальный образ жизни.