Фернандо Алонсо: "Лучше бы стюарды четко понимали, когда наказывать пилота, а когда нет"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что стюарды должны быть более последовательными в принятии решений о наказании гонщиков за те или иные действия в гонке. Напомним, ФИА запретила пилотам менять траекторию при защите от обгона на торможении.

– Не думаю, что тут можно о чем-то рассуждать, – цитирует F1i Алонсо. – В футболе, когда вы играете рукой в штрафной, это пенальти. Но иногда судья дает пенальти, а иногда нет. Было бы здорово, если бы стюарды четко понимали, когда наказывать пилота, а когда нет.