23:40 10 ноября | ФОРМУЛА-1

Фернандо Алонсо: "Хотя я и фанат "Реала", Месси - лучший игрок мира"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо, являющийся болельщиком "Реала", не считает, что нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду – лучший игрок на планете. По словам гонщика "Формулы-1", этот статус принадлежит форварду "Барселоны" Лионелю Месси.

– Хотя я и фанат "Реала" и мне нравятся аргентинские игроки Фернандо Гаго и Гонсало Игуаин, я не могу не признавать, что именно Месси – лучший игрок мира, – цитирует Алонсо Marca. – Однажды я посетил "Ноу Камп" только для того, чтобы увидеть игру Месси.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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_Я_против_Астротерфа_

)))

02:13

tolkopositiv

Думаю миллионы людей, и я в том числе, посещают Ноу Камп лишь для того, чтобы насладиться игрой Лео Месси.

00:11

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