Фернандо Алонсо: "Хэмилтон выиграл слишком легко"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо заявил, что Льюис Хэмилтон слишком легко победил в этом сезоне "Формулы-1". Испанец намекнул, что по сравнению с прошлым годом, в этот раз никто не смог дать бой британцу. В гонке он занял девятое место и досрочно оформил четвертое в карьере чемпионство.

– В этот раз он победил слишком легко, чемпионат для него был проще, чем в прошлом году, – цитирует Marca Алонсо. – Тогда с ним соперничал Росберг, в каждой гонке была борьба. Сейчас все проще. Надеюсь, что "Макларен" изменит это легкое время для них.