Фернандо Алонсо: "Хэмилтон сделал лучшую карьеру в автоспорте, чем Феттель"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо считает, что четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель из "Феррари" не заслужил чемпионского титула в нынешнем сезоне. Немец в общем зачете за четыре гонки до финиша сезона отстает от трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" на 59 очков.

– Когда видите, что Себастьян четыре раза выигрывал чемпионат мира, а Льюис – три, это кажется бессмысленным, – цитирует F1i Алонсо. – Честно говоря, мне кажется, что Хэмилтон сделал гораздо лучшую карьеру в автоспорте, чем Феттель.