Фернандо Алонсо: "Гонка вышла не самой увлекательной"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо выразил разочарование гонкой "Гран-при Монако". Он сошел с дистанции из-за технических проблем.

– Гонка вышла не самой увлекательной, – цитирует F1i Алонсо. – Я был седьмым, спокойно работал. Поэтому в итоге разочарован. Это мой первый сход в сезоне. И у нас были хорошие шансы набрать приличные очки. Я почувствовал потерю мощности, а потом машина просто сломалась. Это печально. Мы были четвертыми по силе на этой трассе по ходу уик-энда. Но остается только повышать надежность.