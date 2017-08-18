Фернандо Алонсо: "Формула-1" остается моим приоритетом"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо признался, что еще не принял решения по поводу своего будущего. Испанец отметил, что приоритетом остается выступление в "Формуле-1".

– "Формула-1" по-прежнему остается моим приоритетом, – цитирует CNN Алонсо. – Это моя жизнь, и я еще надеюсь выиграть чемпионат мира. Возможно, выступлю еще в IndyCаr. Но не в ближайшее время. Если я не увижу ни одного проекта, который позволил бы мне бороться за победу в "Формуле-1", то посмотрю на другие серии. Но это решение приму в ноябре-декабре.