Фернандо Алонсо: "ФИА слишком мягка по отношению к Магнуссену"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо выразил недовольство поведением Кевина Магнуссена в гонке "Гран-при Великобритании". Датского гонщика "Хааса" часто критиковали другие пилоты за агрессивное поведение.

– Он уже блокировал меня на тестах в пятницу, – цитирует F1i Алонсо. – В конце гонки случилось то же самое. Он жестко вышел на траекторию, отправив меня в гравий. Магнуссен борется на грани. Думаю, что ФИА слишком мягка по отношению к нему. Не имея штрафов, он верит в безнаказанность, и это не изменит его поведение в будущем.