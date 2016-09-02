Фернандо Алонсо: "Ферстаппен не ошибся в борьбе с Райкконеном"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо стал одним из немногих, кто поддержал гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена после "Гран-при Бельгии". Голландец подвергся критике за излишне агрессивную борьбу с пилотами "Феррари" в гонке.

– Есть ряд четких правил о том, когда и куда ты можешь смещаться в борьбе на трассе, – цитирует Motorsport Алонсо. – В борьбе с Райкконеном, возможно, Ферстаппен был жесток, но Кими не оказывался бок о бок с ним, когда Макс смещался, так что он его не мог выдавить с трассы. Это разрешенное движение. Кими оставался же сзади. Но, например, когда Макс боролся в Венгрии, он делал это в зоне торможения, что уже куда опаснее. Это было агрессивно. И после того инцидента Ферстаппену на это указали. Но в середине прямой можно смещаться, пока машина соперника не поравнялась с вами. Так что Макс не ошибся.