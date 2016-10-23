Фернандо Алонсо: "Если хотим заработать очки в гонке, надо найти способ прибавить"

Гонщик "Макларена" Фернандо Алонсо остался доволен 12-м местом в квалификации "Гран-при США". Он подчеркнул, что такая стартовая позиция позволит ему более уверенно провести первый отрезок.

– Мы были недостаточно быстры, чтобы пройти в третий сегмент квалификации, – приводит Autosport слова Алонсо. – При этом девятое или десятое место в квалификации и, следовательно, старт на прикатанном комплекте Supersoft в нашем случае могли создать проблемы, поскольку из-за высокого износа шин другие машины догнали бы нас через четыре-пять кругов. Поэтому, скажем так, 11-е место для нас было сравнимо с поулом, а в 12-е – со вторым. Мы начнем гонку на новых шинах и сможем атаковать.

Похоже, что все команды, использующие мотор "Мерседес", здесь еще более конкурентоспособны, что осложняет нам жизнь. Если мы хотим заработать несколько очков в гонке, то должны найти способ прибавить и что-нибудь придумать.