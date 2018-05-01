Фернандо Алонсо: "Другой на моем месте сошел бы с дистанции"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался доволен седьмым местом в гонке "Гран-при Азербайджана". Он считает это серьезным достижением после двойного прокола колес на первом круге в результате контакта с "Уильямсом" Сергея Сироткина.

– Это безумие, – цитирует F1i Алонсо. – Седьмое место стало наградой за нашу настойчивость, потому что не думаю, что кто-то другой попытался бы с такой машиной, как у меня, вернуться на пит-лейн и продолжить борьбу. В какой-то момент я просто ехал на двух колесах, с поврежденным днищем. Машина не работала! Но мы не сдались, не остановились и решили бороться до самого финиша. Я доволен этим результатом. Это, наверное, самая длинная и лучшая гонка в моей жизни.