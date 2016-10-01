08:06 | ФОРМУЛА-1

Фернандо Алонсо: "Для меня квалификация в Малайзии будет короткой, досмотрю по телевизору"

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Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо отметил, что квалификация "Гран-при Малайзии" будет для него короткой. На болид испанца была установлена обновленная силовая установка, что повлечет за собой штраф в 30 мест на стартовой решетке.

– Мы намотали большое количество кругов и сделали все, что планировали, – цитирует Autosport Алонсо. – Более того, нам даже удалось протестировать некоторые элементы машины на сезон-2017, что также очень важно.

В третьей тренировке будет важно сконцентрироваться на симуляции гоночного темпа. Что касается квалификации, то для меня она будет короткой по причине штрафов: мне нужно показать время в пределах 107 процентов, после чего я буду досматривать заезд уже по телевизору.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36932-alonso-moya-kvalifikaciya-budet-korotkoy

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