Фернандо Алонсо: "Для меня квалификация в Малайзии будет короткой, досмотрю по телевизору"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо отметил, что квалификация "Гран-при Малайзии" будет для него короткой. На болид испанца была установлена обновленная силовая установка, что повлечет за собой штраф в 30 мест на стартовой решетке.

– Мы намотали большое количество кругов и сделали все, что планировали, – цитирует Autosport Алонсо. – Более того, нам даже удалось протестировать некоторые элементы машины на сезон-2017, что также очень важно.

В третьей тренировке будет важно сконцентрироваться на симуляции гоночного темпа. Что касается квалификации, то для меня она будет короткой по причине штрафов: мне нужно показать время в пределах 107 процентов, после чего я буду досматривать заезд уже по телевизору.