Фернандо Алонсо: "Будет здорово, если "Макларен" повторит результаты "Ред Булла"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо с оптимизмом смотрит на сотрудничество команды с "Рено". С 2018 года французский производитель будет поставлять двигатели британской команде.

– Мы видели, чего достиг с "Рено" "Ред Булл", – цитирует Sky Sports Алонсо. – Возможно, в прошлом году они были не самыми быстрыми, но боролись за подиумы и победы. Для нас будет здорово, если добьемся того же.

С ним согласен директор "Макларена" Зак Браун.

– Наши данные показывают, что порой мы даже были лучше "Ред Булла", – отметил Браун. – Если бы у нас был другой двигатель, то и результаты пришли бы иные. С "Рено" мы могли бы быть на равных.