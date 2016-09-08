12:40 | ФОРМУЛА-1

Фернандо Алонсо: "Баттон - лучший партнер по команде, который у меня был"

0
0
0

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо похвалил за работу своего партнера по команде Дженсона Баттона. Британец ранее заявил, что уходит из "Формулы-1", но оставил шанс на возвращение.

– Я работаю с Баттоном два года и должен сказать, что наслаждаюсь этой совместной работой, – цитирует AFP Алонсо. – Вероятно, это… Нет, даже не вероятно, а точно: это лучший партнер по команде, который у меня был в "Формуле-1". Было здорово с ним работать со всех точек зрения: от обратной связи с инженерами до участия в разработке машины.

0
0
0


Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ