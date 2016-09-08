Фернандо Алонсо: "Баттон - лучший партнер по команде, который у меня был"

Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо похвалил за работу своего партнера по команде Дженсона Баттона. Британец ранее заявил, что уходит из "Формулы-1", но оставил шанс на возвращение.

– Я работаю с Баттоном два года и должен сказать, что наслаждаюсь этой совместной работой, – цитирует AFP Алонсо. – Вероятно, это… Нет, даже не вероятно, а точно: это лучший партнер по команде, который у меня был в "Формуле-1". Было здорово с ним работать со всех точек зрения: от обратной связи с инженерами до участия в разработке машины.