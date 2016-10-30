Фернандо Алонсо: "11-е место – это, вероятно, лучшее, о чем мы могли мечтать"

​Пилот "Макларена" Фернандо Алонсо остался доволен результатом квалификации "Гран-при Мексики", несмотря на то, что не смог пройти в третий сегмент и стал 11-м. Он подчеркнул: команда может претендовать на 9-10 место.

– Я думаю, 11-е место – это, вероятно, лучшее, о чем мы могли мечтать, поскольку завтра у нас будет возможность выбора шин на стартовый отрезок, кроме того, я начну гонку с чистой стороны трассы, – приводит Autosport слова Алонсо. – Поэтому можно сказать, что многие вещи сложились сегодня в нашу пользу. Однако, к сожалению, мы недостаточно быстры.

Несколько гонок назад мы стабильно проходили в третий сегмент квалификации, где боролись за седьмое-восьмое место. Но здесь мы можем претендовать максимум на девятое или десятое. В таком случае лучше стартовать 11-м. Но на самом деле это второстепенная проблема: гораздо важнее понять, почему нам не хватает скорости здесь.

Износ шин станет ключевым фактором завтра. Уровень меняется от команды к команде, от настроек к настройкам, изо дня в день. Так что завтра нас всех ждет в определённом смысле шаг в неизвестность. Поэтому важно сохранять гибкость и держать варианты стратегии открытыми, а там посмотрим, на что можно рассчитывать.

Также одной из главных задач завтра будет избежать трафика, учитывая свободный выбор шин.