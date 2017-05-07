Фелипе Наср: "Нельзя допустить, чтобы традиции Бразилии в "Формуле-1" были потеряны"

Бывший пилот "Заубера" Фелипе Наср обеспокоен тем, что в "Формуле-1" стало меньше бразильцев. Сам он рассчитывает вернуться в "Формулу-1" в следующем сезоне.

– Я беспокоюсь за молодежь, – цитирует F1i Насра. – У Бразилии великие традиции в "Формуле-1". Мы не можем допустить, чтобы это наследие пропало. Я уверен, что компетентные органы в Бразилии тоже этим обеспокоены. Нужно сделать все, чтобы поощрять молодые таланты.

Мой агент изучает варианты на следующий сезон. Ведутся переговоры с несколькими командами. Но экономический вопрос очень важен.