Фелипе Наср: "Для "Заубера" мои два очка имеют привкус победы"

Пилот "Заубера" Фелипе Наср выразил радость по поводу девятого места в гонке "Гран-при Бразилии". Этот результат позволил его команде обойти "Манор" в Кубке конструкторов.

– Это очень поможет "Зауберу", – цитирует Motorsport бразильца. – Это мотивирует команду и придает дополнительный импульс перед следующим сезоном. Мы верили, что можем это сделать, потому что заслужили хороший результат. Эти два очка после сложного года очень многое для нас значат. Они со вкусом победы. Особенно приятно, что я набрал свои первые очки на домашней трассе в Бразилии. Очень счастлив. И был удивлен высоким темпом, который мы задали. Мне удавалось сдерживать быстрых гонщиков.