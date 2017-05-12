Фелипе Масса: "Я бы не поступил так, как Алонсо"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса признался, что не поступил бы по примеру Фернандо Алонсо, который отказался от "Гран-при Монако", чтобы выступить в гонке "500 миль Индианаполиса". По его словам, испанец поступает нечестно по отношению к "Макларену".

– Конечно, я не стал бы этого делать, – цитирует F1i Массу. – У вас есть шанс выступить в гонке самой престижной серии в мире, которая очень важна для команды. Но вы решаете ехать не в Монако, а в Индианаполисе, в гонке другой серии. Это неправильно. Я уважаю выбор Фернандо, но ему будет тяжело в другой серии. И никакой босс команды в "Формуле-1" на это не пошел бы. Наверное, у "Макларена" были свои причины.