Фелипе Масса: "В "Уильямсе" чувствуется сплоченность"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса в преддверии "Гран-при Испании" заявил, что в этом сезоне команда смогла добиться прогресса. Бразилец выразил уверенность, что британская конюшня способна добиться большего прогресса.

– В этом году я вижу другую команду по сравнению с тем, что было в последние три года, особенно с точки зрения подхода к развитию, – приводит Autosport слова Массы. – Команда стала более сплоченной в работе во всех сферах, включая аэродинамику.

Я верю, что в этом году мы можем добиться гораздо большего развития, а наше мировоззрение в корне отличается от того, которое было в последние три года. Рабочий процесс теперь лучше и умнее организован, и между всеми чувствуется сплоченность.