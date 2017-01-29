Пилот "Уильямса" Фелипе Масса высказал мнение, что некоторые команды могут удивить в условиях нового технического регламента, который создает для всех новые возможности. Более широкие болиды с более широкими шинами позволят гонщикам проезжать круги на 4-5 секунд быстрее, чем в прошлом году.

– Это огромный вызов для всех нас, – приводит Autosport слова Массы. – Новые правила предполагают, что мы начинаем свою работу над новой машиной с нуля. Мы открываем новую главу в "Формуле-1".

Конечно, "Мерседес" и "Ред Булла" будут очень быстры. Но в этом году мы также можем стать свидетелями сюрпризов. Я очень надеюсь, что сотрудники "Уильямса" проделали отличную работу на базе и машина будет конкурентоспособной.

Мне нравится, когда внедряются радикальные изменения. Это мотивирует тебя работать еще упорнее, чтобы разобраться в новых правилах. Я люблю такие вызовы.