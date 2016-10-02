08:45 | ФОРМУЛА-1

Фелипе Масса: "В Малайзии дождь может спутать карты"

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Пилот "Уильямса" Фелипе Масса настроен на борьбу с "Форс Индией" в гонке "Гран-при Малайзии". Бразилец стартует десятым, тогда как пилоты "Форс Индии" будут седьмым и восьмым.

– Я надеялся, что мы будем выше десятого места, – цитирует F1i Массу. – Мы с Боттасом боремся с "Форс Индией" за команду в Кубке конструкторов. Мы близки к этой команде. "Уильямс" не так сильно отстал от "Форс Индии". Очки все-таки набирают в гонке, а не в квалификации. И в гонке мы способны на хороший темп, на хорошую стратегию. Дождь еще может спутать карты. В Малайзии всякое бывает.

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