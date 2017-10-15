Фелипе Масса: "Уильямсу" лучше бы сохранить нынешний состав пилотов"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса выразил недовольство отношением к себе со стороны команды. Напомним, что на место бразильца команда просматривает поляка Роберта Кубицу, который уже прошел тесты за рулем "Уильямса".

– Расстраивает, что команда хочет изменить то направление, в котором двигалась, – цитирует F1i Массу. – Это может ухудшить результаты по сравнению с тем, что дало бы сохранение нынешней пары пилотов. Стролл еще учится, и я считаю, что мы вместе хорошо поработали. Оптимально было бы сохранить текущий состав на следующий год.