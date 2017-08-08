Фелипе Масса: "У меня нет причин не оставаться в "Формуле-1"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса не исключил, что останется в "Формуле-1" и на следующий год. Бразилец завершал карьеру в конце прошлого сезона, однако "Уильямс" убедил его вернуться.

– У меня нет причин не оставаться в "Формуле-1", – цитирует Motorsport Массу. – Сейчас я спокоен, доволен тем, что делаю. Я занимаюсь любимым делом и не ощущаю никакого давления. Порой мне в гонках не везло, но это часть работы. Я в хорошей форме и отлично чувствую машину. Но посмотрим, какое решение в итоге будет принято.