Фелипе Масса: "Шумахер дал мне шанс остаться в "Феррари"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса признал, что своей карьерой в "Феррари" он обязан семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру. Именно благодаря решению немца уйти из команды в 2006 году Масса остался в "Скудерии".

– Я знаю, что Михаэль принял тогда это решение, чтобы дать мне шанс, – цитирует Autosport Массу. – Во время нашего последнего совместного гоночного уик-энда за "Феррари" в Бразилии моя жена Рафаэла приготовила праздничный ужин, это был невероятно эмоциональный вечер. Очень сложно принять то, что случилось с ним. Михаэль был классным парнем. Вначале он относился ко мне достаточно холодно, но постепенно мы становились все ближе, и в результате он стал для меня как старший брат.

Никто, кроме Михаэля и меня, не провел так много гонок за "Феррари". Я одержал 11 побед и был близок к победе в чемпионате в 2008 году. Конечно, некоторые моменты мне не хотелось бы вспоминать, но это жизнь. Однако я благодарен за карьеру, которую провел.

Проблемы "Феррари"? У них впереди еще много работы, и в Маранелло об этом знают.