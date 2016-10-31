Фелипе Масса: "После смены резины 15 кругов страдал"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса остался доволен гонкой "Гран-при Мексики". Бразилец финишировал девятым, а его партнер по команде Валттери Боттас был восьмым.

– Это была сложная гонка, – цитирует Motorsport Массу. – Я остался доволен первым кругом, потому что смог совершить много обгонов и вышел на шестое место. Но когда сменил резину на "медиум", пришлось кругов 15 пострадать. Я боролся до последнего и доволен результатом. Будем сражаться с "Форс Индией" до конца. С нетерпением жду домашней гонки. Это будет особенный уик-энд. Очень приятно, что меня поддерживали горячо и в Мексике.