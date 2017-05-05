Фелипе Масса: "Наличие Ньюи не гарантирует успеха "Ред Буллу"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса признался, что не ожидал преимущества "Феррари" перед "Ред Буллом" в нынешнем сезоне. Многие предполагали, что "Ред Булл" в связи с обновлением регламента добьется большего прогресса благодаря конструктору Эдриану Ньюи.

– Думаю, что от "Феррари" такого рывка никто не ожидал, – цитирует Fox Sports Массу. – Приятно видеть такой прогресс "Феррари". И это доказывает, что наличие Ньюи в команде еще не гарантирует успеха. Но до сезона я предположил бы, что именно "Ред Булл" составит конкуренцию "Мерседесу". И дело не в двигателе. Последние гонки показали, что "Рено" удался хороший мотор, пусть он и не наравне с "Мерседесом". "Ред Булл" просто не сделал такую хорошую машину, как "Феррари".