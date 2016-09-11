10:37 | ФОРМУЛА-1

Фелипе Масса: "Мой менеджер контактировал с "Рено" и "Хаасом"

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Пилот "Уильямса" Фелипе Масса признался, что на его решение уйти из "Королевских гонок" по окончании сезона повлияла ситуация на рынке пилотов. Ранее бразилец отмечал, что не вел переговоры с другими коллективами.

– На мое решение повлияла ситуация на рынке пилотов, хотя и косвенно, – цитирует F1News Массу. – Я не знал, как она будет складываться, поэтому мой менеджер Николя Тодт контактировал с "Рено", а также с "Хаасом".

Но основную роль все-таки сыграло то, что постепенно во мне зрело решение. И на этот раз ситуация была совершенно не такая, как под конец периода, который я провел в "Феррари", когда я хотел остаться в "Формуле-1".

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/news/f1-115191.html

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