Фелипе Масса: "Могу остаться в "Формуле-1" и в 2018 году"

Гонщик "Уильямса" Фелипе Масса заявил, что может остаться в "Формуле-1" и на следующий сезон. 36-летний бразилец заявил об уходе из "Королевских гонок" в конце 2016 года, но перед этим сезоном он вернулся в британскую команду, чтобы заменить ушедшего в "Мерседес" Валттери Боттаса.

– Год складывается успешно. Хочется продолжать в том же духе, но я пока не думаю о следующем сезоне, – приводит Crash.net слова Массы. – Посмотрим, что случится в будущем.

Сейчас я наслаждаюсь своими результатами. Я не чувствую прессинга и делаю свою работу как можно лучше. Кроме того, болид сейчас немного лучше. Хорошая машина – это возможность достойно выступать в гонках. Когда все складывается удачно, ты можешь показать свой максимум. Я очень доволен своими выступлениями. Если я буду чувствовать себя конкурентоспособным и дальше, то буду продолжать соревноваться.