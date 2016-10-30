Фелипе Масса: "Квалификационные настройки оказались хуже, чем в свободных заездах"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса не очень доволен своей квалификацией в "Гран-при Мексики". Бразилец показал девятый результат, а его партнер по команде Валттери Боттас стал восьмым.

– Это была сложная квалификация, – цитирует Grand Prix Массу. – Я изо всех сил старался заставить шины работать должным образом. Мы испробовали все, но не могли заставить резину работать так, как хотелось бы. Лучший круг я проехал в третьей практике. А когда мы установили квалификационные настройки, ничего не получилось. И все же мы оказались в первой десятке.