17:57 | ФОРМУЛА-1

Фелипе Масса: "Казалось, что Шумахер просто спит. Было тяжело"

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Пилот "Уильямс" Фелипе Масса назвал Михаэля Шумахера и Фернандо Алонсо своими самыми сильными напарниками за всю карьеру. Напомним, что бразилец объявил об уходе из "Формулы-1" по окончании сезона.

– Алонсо всегда относился ко мне хорошо, между нами никогда не было проблем, но было приятнее опережать его, чем находиться позади, – приводит Autosport слова Массы. – После финиша гонки в Остине он подошел и обнял меня. Затем я посмотрел на него и сказал: "Ты сукин сын, но ты мне нравишься". Он засмеялся.

Шумахер оказал огромное влияние на мою карьеру и является моим хорошим другом. Я навещал его после инцидента. Казалось, что он просто спит. Это было тяжело.

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