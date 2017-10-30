Фелипе Масса: "К сожалению, решение о своем будущем в "Уильямсе" принимаю не я"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса не хочет покидать команду по окончании сезона. Ранее появилась информация, что "Уильямс" не рассчитывает в будущем на бразильца и рассматривает в качестве его замены Даниила Квята, Пола ди Ресту, Паскаля Верляйна и Роберта Кубицу. Сообщалось даже, что Кубица может сменить Массу уже на "Гран-при Абу-Даби" в нынешнем сезоне.

– Кто это сказал? Я ничего не могу сказать о своем будущем, но намерен выступить в Абу-Даби, участвовать во всех гонках и отработать свой контракт, – цитирует F1Today Массу. – Я доволен своей скоростью, своим сезоном. Если ты продолжаешь выжимать лучшее из болида, то зачем останавливаться? К сожалению, решение о моем будущем в команде принимаю не я.