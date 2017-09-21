Фелипе Масса: "Изменение менталитета "Уильямса" скажется в следующем сезоне"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса считает, что в следующем сезоне команда станет сильнее. По его словам, перемены в руководстве и подходе к работе в нынешнем году еще не сказались.

– Я не думаю, что можно говорить о нынешнем сезоне, но о следующем – точно, – цитирует F1i Массу. – Хотя мы еще можем улучшить сегодняшний автомобиль. Менталитет развития должен быть другим. Он уже другой, но это скажется в будущем. Сейчас менталитет только стал меняться. Это важно для будущего прогресса. Раньше было допущено много ошибок. Сейчас все делается правильно. "Уильямс" будет лучше в следующем сезоне. Хотя сложно прогнозировать результат, не зная, как сработают конкуренты.