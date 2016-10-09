18:52 | ФОРМУЛА-1

Фелипе Масса: "Из-за плохого старта выбрали тактику одного пит-стопа"

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Пилот "Уильямса" Фелипе Масса остался доволен девятым местом в гонке "Гран-при Японии". "Уильямс" применил для своих пилотов тактику одного пит-стопа.

– Сегодня было непросто, – цитирует F1i Массу. – Мы боролись с первой до последней минуты. На старте позиции были потеряны, потому что мы выбрали средней жесткости шины. Поскольку стартовый темп был невысоким, мы решили пойти на один пит-стоп. Конечно, хотелось бы набрать больше очков, но с учетом старта привести две машины в первую десятку – это неплохо.

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