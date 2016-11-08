23:47 8 ноября | ФОРМУЛА-1

Фелипе Масса: "Хотелось бы попасть на подиум в последней домашней гонке"

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Пилот "Уильямса" Фелипе Масса рассчитывает попасть на подиум в последней домашней гонке в карьере. Предстоящий "Гран-при Бразилии" – предпоследний этап в нынешнем сезоне.

– Это место, где я вырос, – цитирует F1i Массу. – Это будет эмоциональное выступление в последний раз на таком удивительном автодроме. С нетерпением жду старта, буду получать удовольствие от каждого пройденного круга. Надеюсь, добьюсь хорошего результата. Конечно, хотелось бы попасть на подиум. Это будет нелегко, но я сделаю все, чтобы удачно выступить перед родной публикой.

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