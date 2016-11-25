Фелипе Масса: "Это мой последний уик-энд в "Формуле-1", поэтому я хотел бы выиграть квалификацию и гонку"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса в шутку выразил желание выиграть "Гран-при Абу-Даби". Для бразильца, который объявил о завершении карьеры, предстоящая гонка станет последней в "Формуле-1".

– Если брать во внимание тот факт, что это моя последняя пятница в "Формуле-1", я бы хотел закончить ее на первом месте, – цитирует Autosport Массу. – Более того, я бы хотел стать первым в квалификации и в гонке (смеется). Сегодня мы старались разобраться в работе шин. Особенно важно было понять их поведение на длинных отрезках. Гонка будет непростой, но я сделаю все возможное, чтобы показать максимальный результат на прощальном для меня "Гран-при в Абу-Даби".