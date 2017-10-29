14:48 | Формула-1

Фелипе Масса: "Это был лучший круг, на который способна машина"

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Пилот "Уильямса" Фелипе Масса выразил сожаление по поводу квалификации "Гран-при Мексики". Бразилец показал 11-й результат.

– Я проехал лучший круг, который могла проехать эта машина, – цитирует Grand Prix Массу. – Это был почти идеальный круг. К сожалению, этого не хватило для попадания в третий сегмент. Но это даже лучше, чем десятое место, потому что я получаю новые шины и чистую сторону трассы. Мы сможем побороться в гонке за высокие места.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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КолобокКолобков

да-да,все лузеры похожи...

14:54

hardcore f1 fan

– Я проехал лучший круг, который могла проехать эта машина, – цитирует Grand Prix Массу. – Это был почти идеальный круг._____Масса случаем Изьке не родня? Как под копирку слова у Квята слизал)))

14:54