Фелипе Масса: "Это был лучший круг, на который способна машина"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса выразил сожаление по поводу квалификации "Гран-при Мексики". Бразилец показал 11-й результат.

– Я проехал лучший круг, который могла проехать эта машина, – цитирует Grand Prix Массу. – Это был почти идеальный круг. К сожалению, этого не хватило для попадания в третий сегмент. Но это даже лучше, чем десятое место, потому что я получаю новые шины и чистую сторону трассы. Мы сможем побороться в гонке за высокие места.