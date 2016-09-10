Фелипе Масса: "Думал о завершении карьеры еще в 2013 году"

Пилот "Уильямса" Фелипе Масса признался, что думал над завершением карьеры еще три года назад. Бразилец, напомним, объявил, что нынешний сезон станет последним для него в "Формуле-1".

– Когда узнал, что мой контракт с "Феррари" не будет продлен на 2014 год, я хотел завершить карьеру, – цитирует F1i Массу. – Но все же решил продолжить борьбу, перейдя в "Уильямс", где провел три замечательных сезона, попадая даже на подиум. Иногда нужно осмелиться принять то или иное решение. Завершение карьеры – одно из таких решений. Теперь я рад, зная, что мое будущее предопределено. Горжусь тем, что сделал в "Формуле-1". Думаю, этот сезон позволяет мне с достоинством завершить карьеру.