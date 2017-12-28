Фелипе Масса: "Болиды 2017 года напомнили мне машины десятилетней давности"

Бразильский пилот Фелипе Масса признался, что ему очень приятно было выступать за "Уильямс" в 2017 году. По его словам, новый технический регламент сделал работу пилота более сложной.

– Я запомню "Формулу-1" 2017 года, – цитирует F1i Массу. – Большие перегрузки сказались на физическом состоянии. Чтобы получать максимальную отдачу, пилот должен был держать себя в форме и сохранять предельную концентрацию. Мне это напомнило производительность 2006 или 2007 года, если даже не раньше, когда у нас было больше мощности. Приходилось работать в агрессивной среде, чтобы быть конкурентоспособным. В этом особая прелесть. И мы к этому приблизились в 2017 году.