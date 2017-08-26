Фелипе Масса: "Болид "Уильямс" просто-напросто недостаточно силен"

Пилот "Уильямс" Фелипе Масса после квалификации "Гран-при Бельгии" посетовал на недостаточную мощность болида. Бразилец показал 16-й результат место по итогам квалификации, а также был оштрафован на 5 позиций.

- Я крайне разочарован результатом, - цитирует Autosport Массу. - Мы недостаточно конкурентоспособны. Я думал, что авария в первой тренировке станет большой проблемой в субботу, но сегодня я сумел разобраться в балансе автомобиля. Наш автомобиль просто-напросто недостаточно силен.