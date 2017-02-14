Еврокомиссия может оштрафовать "Формулу-1" на 168 миллионов долларов

Еврокомиссия может оштрафовать чемпионат мира "Формула-1" на 168 миллионов долларов в связи с возможным нарушением закона при покупке прав на "королевскую серию" американской корпорацией Liberty Media, сообщает Times.

По информации издания, сомнения вызывают действия Международной автомобильной федерации (FIA), которая, являясь акционером "Формулы-1", дала разрешение на продажу акций чемпионата Liberty Media и получила прибыль от сделки в размере 80 миллионов долларов. Еврокомиссия вынесла на голосование вопрос о проведении расследования по данному факту.