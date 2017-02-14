14:36 | ФОРМУЛА-1

Еврокомиссия может оштрафовать "Формулу-1" на 168 миллионов долларов

0
0
0
0

Еврокомиссия может оштрафовать чемпионат мира "Формула-1" на 168 миллионов долларов в связи с возможным нарушением закона при покупке прав на "королевскую серию" американской корпорацией Liberty Media, сообщает Times.

По информации издания, сомнения вызывают действия Международной автомобильной федерации (FIA), которая, являясь акционером "Формулы-1", дала разрешение на продажу акций чемпионата Liberty Media и получила прибыль от сделки в размере 80 миллионов долларов. Еврокомиссия вынесла на голосование вопрос о проведении расследования по данному факту.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ