Эстебан Окон заменит Хюлькенберга в "Форс Индии" в следующем сезоне

Гонщик "Манора" Эстебан Окон подписал контракт с "Форс Индией" и станет ее пилотом в 2017 году, сообщает официальный сайт команды. Он заменит Нико Хюлькенберга и будет выступать в дуэте с Серхио Пересом. Окон дебютировал в "Формуле-1" в качестве призового пилота в этом году и пока не набрал ни одного очка. Лучшим результатом у него было 16-е место в Бельгии и Малайзии. В 2015 году он уже был тест-пилотом "Форс Индии" , а также был резервным гонщиком в "Лотусе", "Мерседесе" и "Рено". В 2014 году Окон стал чемпионом Европы в "Формуле-3", а в 2015-м выиграл GP3 на Art Grand Prix.

- Я рад присоединиться к "Форс Индии", - подчеркнул Окон. - Я знаю, что это достаточно хорошая команда, потому что я уже был ее тест-пилотом. С нетерпением жду начала совместной работы со всеми в Сильверстоуне. Я еще новичок в "Формуле-1", но половина сезона в "Маноре" дала мне определенный опыт, и я чувствую, что готов к новому вызову в "Форс Индии".