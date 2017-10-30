Эстебан Окон: "Я разочарован и счастлив одновременно"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон признался, что испытывает двойственные чувства после "Гран-при Мексики". Француз некоторое время занимал третье место, но финишировал пятым, что стало лучшим результатом для него в карьере.

– Я разочарован и счастлив одновременно, – цитирует F1i Окона. – Мне удалось избежать неприятностей после старта, потом я зацепился за третье место и мог рассчитывать на подиум. Но немного не повезло. Виртуальная машина безопасности позволила Райкконену меня опередить. Потом и Феттель прорвался. Но у нас еще две гонки впереди, две возможности попасть на подиум.