Эстебан Окон: "Я привык выступать под дождем"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон остался доволен квалификацией "Гран-при Италии". Француз показал пятое время, но стартует третьим из-за штрафа пилотов "Ред Булла".

– Это отличный день! – цитирует F1i Окона. – Мы знали, что шансы будут. Я искал оптимальные траектории прохождения круга в условиях мокрой трассы. Нащупал ее во втором сегменте, и в третьем это сработало. Машина здорово себя вела в непростых условиях. Надеюсь, что мы наберем хорошие очки. Я привык выступать под дождем, как видно, еще не разучился. Команда очень помогла.