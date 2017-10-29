Эстебан Окон: "Я мог опередить даже Райкконена"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон остался доволен квалификацией "Гран-при Мексики". Француз показал шестой результат.

– Это была потрясающая квалификация, – цитирует Grand Prix Окона. – Я счастлив. В пятницу машина плохо управлялась, но команда проделала удивительную работу и нашла ресурсы. Я почувствовал разницу. У меня была очень сильная машина. По ходу сессии темп только улучшался. Я даже совершил небольшую ошибку в третьем сегменте. Если бы не она, мог быть еще быстрее и опередить даже Райкконена. В восторге от квалификации. Жду высокого результата в гонке.