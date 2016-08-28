Эстебан Окон: "Важно, чтобы команда была мной довольна"

Новичок "Манора" Эстебан Окон подчеркнул, что ему не хватило опыта работы с шинами, поэтому он так сильно отстал от своего напарника Паскаля Верляйна в квалификации "Гран-при Бельгии". По словам Окона, его цель на гонку - добиться как можно более высокого результата.

- Я хочу смотреть вперед и хорошо выполнить свою работу, - цитирует F1News Окона. - Важно, чтобы команда была мной довольна. Я должен быстро учиться и прогрессировать. Отставание от Верляйна? Мне не хватило опыта работы с "суперсофтом". Мне не удалось нормально поработать с этим комплектом в тренировках: помешал трафик и другие проблемы. В квалификации у меня был единственный шанс выяснить, как ведет себя эта резина, и между сериями кругов я многое понял. Возможно, я бы прибавил, если бы проехал еще пару серий кругов, но все есть, как есть.