02:37 | ФОРМУЛА-1

Эстебан Окон: "Важно, чтобы команда была мной довольна"

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Новичок "Манора" Эстебан Окон подчеркнул, что ему не хватило опыта работы с шинами, поэтому он так сильно отстал от своего напарника Паскаля Верляйна в квалификации "Гран-при Бельгии". По словам Окона, его цель на гонку - добиться как можно более высокого результата.

 - Я хочу смотреть вперед и хорошо выполнить свою работу, - цитирует F1News Окона. - Важно, чтобы команда была мной довольна. Я должен быстро учиться и прогрессировать. Отставание от Верляйна? Мне не хватило опыта работы с "суперсофтом". Мне не удалось нормально поработать с этим комплектом в тренировках: помешал трафик и другие проблемы. В квалификации у меня был единственный шанс выяснить, как ведет себя эта резина, и между сериями кругов я многое понял. Возможно, я бы прибавил, если бы проехал еще пару серий кругов, но все есть, как есть.

Дополнительная информация

http://www.f1news.ru/interview/ocon/114816.shtml

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