Эстебан Окон: "В Монако нужно быть агрессивным, но не переступать черту"

Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон остался доволен квалификацией "Гран-при Монако". Француз показал шестой результат.

– Я доволен, пусть выступление и не было феноменальным, – цитирует F1i Окона. – На этой трассе нужно быть агрессивным, но не переступать черту. Это деликатная задача. Я горжусь тем, с какими профессионалами работаю в команде. Это позволило мне стать "лучшим среди остальных" в Монако. Все знают, что у нас нет такого бюджета, как у конкурентов. Но это не мешает нам прыгать выше головы. Я все еще мечтаю о подиуме. Здесь все возможно.