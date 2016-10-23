Эстебан Окон: "В гонке "Гран-при США" увидим разные стратегии"

Пилот "Манора" Эстебан Окон надеется отыграть ряд позиций в гонке "Гран-при США". Француз в квалификации показал последний результат.

– Возникли проблемы с резиной, – цитирует F1i Окона. – Я поздно выехал на трассу и сразу должен был атаковать. А потом допустил ошибку, из-за которой потерял время. Эта трасса не прощает ошибок. Но в гонке мы увидим много разных стратегий от команд. Это может привести к интересным результатам. Посмотрим, как сработает наша тактика. Мне нужен хороший старт, чтобы отыграть несколько мест. В любом случае бой будет интересный.