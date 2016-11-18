Эстебан Окон: "В "Форс Индии" хотят, чтобы я стал заменой Хюлькенбергу"

Пилот "Манора" Эстебан Окон считает, что ему будет не так просто заменить Нико Хюлькенберга в "Форс Индии". Следующий сезон 20-летний француз начнет именно в этой команде.

– Виджей Малья сказал, что верит в меня, ждет, что мы вместе добьемся многого, – цитирует F1i Окона. – Ему нужен был сильный пилот, который мог бы заменить Нико. Я благодарен за доверие, хотя у меня нет такого большого опыта. Уже работал в 2015 году на тестах с "Форс Индией" в Австрии. Тогда все прошло хорошо. Оказаться в такой команде – большая ответственность. Не думал, что так скоро окажусь в подобной точке своей карьеры.