10:11 | Формула-1

Эстебан Окон: "Просил совета у "Мерседеса" во время борьбы с Пересом"


Пилот "Форс Индии" Эстебан Окон признался, что спрашивал совета у босса "Мерседеса" Тото Вольффа по ходу сезона. Он консультировался по поводу внутрикомандной борьбы с Серхио Пересом, с которым у него возникали конфликтные ситуации.

– В первую очередь я позвонил Вольффу и спросил его совета, поскольку у "Мерседеса" есть опыт борьбы между Хэмилтоном и Росбергом, – цитирует Motorsport Окона. – "Мерседес" мне помог. Я сопоставил свою точку зрения, позицию "Мерседеса" и "Форс Индии". Всегда полезно иметь разные точки зрения. Подробностей раскрывать не стану.

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